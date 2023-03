Atentie soferi! Ceata scade vizibilitatea in trafic pe raza mai multor judete. Vizat si judetul Tulcea

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt tronsoane de autostrazi drumuri nationale cu circulatia inchisa din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile. Ramane in vigoare restrictia de trafic pentru autovehicule cu masa mai mare de 3,5…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt tronsoane de autostrazi cu traficul inchis. Drumuri nationale cu circulatia inchisa, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile intensificari ale vantului cu transfer de zapada : DN 2C Costesti,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt tronsoane de autostrazi cu traficul inchis. Drumuri nationale cu circulatia inchisa, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile intensificari ale vantului cu transfer de zapada : DN 2 intre municipiile…

- UPDATE, ora 10:00 – Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta, miercuri dimineata, ca pe doua drumuri nationale din judetele Buzau si Vrancea circulatia este inchisa din cauza vremii nefavorabile, iar in trei porturi au fost suspendate manevrele din cauza vantului puternic.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, 3 februarie, in intervalul orar 09.00 ndash; 12.00, circulatia este restrictionata pe prima banda pe autostrada A2, pe sensul Constanta spre Bucuresti, la kilometrul 158 300 de metri, localitatea Fetesti, judetul Ialomita,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, sunt inchise circulatiei publice urmatoarele drumuri nationale:1. DN23 Braila ndash; Olaneasca, jud. Braila.2. DN 23B Maicanesti ndash; Ciorasti, judetul Vrancea;3. DN 24D…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, pe autostrada A2 Bucuresti Constanta, intre kilometrii 144 Fetesti, judetul Ialomita si 160 Cernavoda, judetul Constanta , pe alocuri vizibilitatea scade sub 100 metri, din cauza cetii dense. Reduceti viteza,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe mai multe artere rutiere de pe raza județelor Constanța, Dolj, Olt și Tulcea, ceața reduce vizibilitatea in trafic sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri."Ceata impune din partea celor aflati la volan, dar si…