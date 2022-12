Incepand de astazi in cele mai importante intersecții din Capitala funcționeaza un sistem de recunoaștere faciala a șoferilor. Prin aceasta Poliția și Administrația Strazilor sper sa reduca ambuteiajele in trafic, dar și sa sancționeze mai ușor incalcarile regulilor de circulație. Aflați care este lista cu intersecțiile supravegheate. 19 intersecții din București vor fi supravegheate video Scopul sistemului de supraveghere video ce a fost implementat in oraș este de a reduce evenimentele rutiere ce au loc in Capitala. Astfel ca, Poliția Rutiera și Administrația Strazilor spera ca recunoașterea…