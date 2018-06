Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Delegației UE in RM, Peter Mihalko, susține faptul ca investigarea fraudei bancare este una din prioritațile Republicii Moldova, care potrivit lui ar trebui sa duca la rezultate. In acest,sens a ținut sa menționeze faptul ca de acest lucru ar trebui sa se ocupe anume structurile statului. Declarațiile…

- Consiliului Interministerial de Siguranța Rutiera din cadrul ARR doresc un proiect de lege care sa interzica circulatia masinilor cu volan pe dreapta in Romania, sau/si identificarea unor solutii care sa conduca la diminuarea numarului accidentelor produse de acestea pe teritoriul tarii. In ultimul…

- E vara, e cald, iar o baie în piscina ar fi tocmai buna. Este deja stiut faptul ca apa are un rol important asupra corpului, cu toate astea, înainte de a te lasa purtat de valuri, ar trebui sa iei în seama câteva aspecte. Chiar daca înotul, care este benefic atât…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben pentru trei judete din sudul tarii, unde pana la ora 13.00 vor fi ploi, vijelii si descarcari electrice, iar in unele zone va cadea grindina.Potrivit avertizarii transmise de Administratia Nationala de Meteorologie, pana la ora 13.00, in zona de…

- Ziua de 1 Mai este cunoscuta pentru gratarele in aer liber, dar și pentru peisajul dezolant lasat in urma de petrecareți: pajisti pline de PET-uri dar si resturi menajere si jar folosit la gratare. Autoritatile atrag atentia turistilor sa pastreze curatenia in spatiile verzi unde aleg sa petreaca. Altfel,…

- Cardurile de sanatate se schimba. CNAS a anunțat ca toți romanii vor primi alte carduri de sanatate in decursul acestui an, cele vechi fiind anulate. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a anuntat ca va tipari carduri noi, deoarece unele documente vor expira. “Romanii detin peste 14 milioane de carduri…

- Oamenii de stiinta gasesc dovezi ca ar putea sa vindece „tulburari ale stilului de viata”, precum diabetul, Alzheimer si chiar dureri articulare. Anul trecut, oamenii de stiinta au descoperit ca... Source

- DSVSA Constanta realizeaza actiuni de evaluare, supraveghere si control in unitatile supuse autorizarii inregistrarii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor in baza legislatiei sanitare veterinare in vigoare prin tehnici, proceduri specifice si recoltari de probe pentru supravegherea, prevenirea,…