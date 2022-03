Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) anunța ca sistemele de monitorizare a instalatiilor de deseuri radioactive de la Cernobil, in nordul Ucrainei, preluata de fortele rusesti, au incetat sa mai transmita date, potrivit Sky News. “Directorul general a indicat ca transmisia de date de…

- Un incendiu a izbucnit vineri dimineața la centrala nucleara de la Zaporijie, cea mai mare din Europa, dupa ce rușii au bombardat centrala. Incendiul a fost stins in cele din urma. Președintele Volodimir Zelenski acuza Moscova ca se folosește de teroarea nucleara, in timp ce AIEA a confirmat ca in zona…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica, Rafael Grossi, a vorbit cu premierul Ucrainei Denis Smihal, cu autoritatea de reglementare in domeniul nuclear din Ucraina si cu operatorul despre “situatia serioasa” de la centrala nucleara Zaporojie, arata reprezentantii Agentiei,…

- Centralele nucleare operationale din Ucraina functioneaza in siguranta si nu au avut loc „distrugeri” la facilitatile de la fosta centrala nucleara de la Cernobil, a anuntat joi Agentia Internationala pentru Energie Atomica, citand o notificare trimisa de Autoritatea pentru reglementare a energiei nucleare…