Atenție! S-a confirmat legătura directă între consumul de mezeluri și cancerul colorectal Autoritațile sanitare franceze confirma ”existența unei legaturi intre riscul de cancer colorectal și expunerea la nitrați și nitriți”, in special din carnea procesata, intr-un raport publicat marți, proiectand reducerea acestor substanțe din alimente, transmite AFP. Inca 2015, Centrul internațional pentru cercetarea cancerului (CIRC) din cadrul Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) a inclus carnea transformata, in special mezelurile, in categoria 1 cancerigena. Carnea procesata poate favoriza, printre altele, apariția cancerelor colorectale. Nitriții ingerați sunt considerați ca fiind probabil… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

