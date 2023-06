Atenție! Românii pentru care se taie voucherele de alimente Voucherele de alimente in valoare de 250 de lei se taie pentru anumite categorii de romani, chiar daca acestia sunt eligibili pentru a le primi. Programul “Sprijin pentru Romania” continua, astfel ca in iunie vor intra banii pe cardurile sociale pentru achiziționarea alimentelor de baza. Romanii pentru care se taie vouchere le de alimente Fiecare tichet valoreaza 250 de lei și poate fi folosit pentru a cumpara alimente, precum și pentru a putea achita mesele calde, la restaurant sau in alte locuri in care pot beneficia de acest serviciu. Potrivit Ministerului Investițiilor, luna aceasta, banii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

