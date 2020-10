Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie nu va mai permite accesul romanilor si a altor cetateni din statele Uniunii Europene in baza cartilor de identitate. Masura ar urma sa intre in vigoare incepand din octombrie 2021, in contextul incheierii tranzitiei post-Brexit pe 31 decembrie 2020, scrie Mediafax, citat de Digi24.

- Marea Britanie a anuntat, joi dupa-amiaza, ca intentioneaza sa nu mai permita accesul cetatenilor din statele Uniunii Europene in baza cartilor de identitate incepand din octombrie 2021, in contextul incheierii tranzitiei post-Brexit pe 31 decembrie 2020. Guvernul Boris Johnson a publicat o versiune…

- Numarul antreprenorilor britanici care doresc sa „cumpere” cetațenia din țarile care ofera acces fara viza in Uniunea Europeana a crescut brusc, spun firmele de migrație, pe masura ce perspectivele unui acord comercial post-Brexit intre Marea Britanie și bloc se reduc, relateaza Reuters, conform…

- Fondurile de investitii si bancile din Uniunea Europeana care vor sa-si stabileasca o baza in Regatul Unit dupa Brexit trebuie sa aiba suficient personal de conducere pentru a putea fi adecvat supervizate, a anuntat miercuri Autoritatea pentru Conduita Financiara din Marea Britanie (FCA), transmite…

- De asemenea, taxa unica de 9.250 de lire sterline care exista acum la toate universitațile britanice pentru studenții europeni nu va mai fi aceeași. Universitațile vor putea sa ceara taxe diverse, in funcție de ceea ce ofera sau de prestigiul lor academic. Asta ar putea insemna ca Oxford sau Cambridge…

- Tinerii care vor studieze in Marea Britanie sunt zilele aceastea in focurile interviurilor online. Multi sa grabesc sa aplice acum, pentru ca de anul viitor, regimul studiilor pentru cetatenii din Uniunea Europeana va fi schimbat.

- 13 tari europene, dintre care 12 din UE, au impus restrictii de calatorie pentru intrarea pe teritoriul lor a cetatenilor romani din cauza numarului in crestere de infectari cu coronavirus de la noi. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, aceste tari sunt: Austria, Finlanda, Irlanda, Letonia, Lituania,…

- Uniunea Europeana a avertizat, joi, cetatenii britanici sa se pregateasca pentru controale amanuntite la frontierele europene si pentru alte probleme care ar putea aparea în cazul expirarii tranzitiei post-Brexit fara niciun acord, informeaza cotidianul Financial Times. Negociatorul-sef al…