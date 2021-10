Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea numarul 91 privind stabilirea unor masuri suplimentare in scopul gestionarii riscului de sanatatea publica cauzat de numarul mare de infectari cu virusul SARS-CoV-2, prin care se propune: - interzicerea, *pentru o perioada de 30 zile*, circulației persoanelor in afara locuinței/gospodariei in intervalul orar *22,00-05,00*, cu anumite excepții; - interzicerea, *pentru o perioada de 30 zile*, desfașurarii activitații operatorilor economici care activeaza in domeniul comerțului/prestarilor de servicii in spații inchise și/sau deschise,…