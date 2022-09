Stiri pe aceeasi tema

- Echipele Confort Urban au demarat astazi lucrarile de frezare a carosabilului pe strada Ioan Borcea, portiunea cuprinsa intre strada Chiliei si bulevardul Mamaia, motiv pentru care circulatia autovehiculelor este restrictionata total, pana la ora 16:00.Lucrarile vor continua si maine, cu acelasi regim…

- Societatea CET Govora SA anunța intreruperea furnizarii agentului termic sub forma de apa fierbinte și apa calda de consum, in data de 01.08.2022, intre orele 800 ÷ 1800, pentru eliminarea avariei aparute pe reteaua primara, str. Bogdan Amaru, zona Supca. Consumatorii racordati si afectati de aceasta…

- Pentru remedierea unei avarii survenite la conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 200 mm, de pe strada Oborului Bl L2 , din municipiul Constanta, echipele RAJA sunt nevoite sa sisteze furnizarea apei potabile, joi ndash; 28 iulie 2022.Potrivit SC RAJA SA, astfel, in intervalul orar 09.00 ndash;…

- Echipele SC Confort Urban SRL vor interveni joi si vineri noapte cu utilaje pentru reparatii pe suprafata carosabilului pe bulevardul Mamaia, portiunile cuprinse intre strada Patriei si strada Zorelelor, pe sensul de mers dinspre Capitol spre Delfinariu si intre strada Zorelelor si strada Bucovina,…

- Sens unic de circulație – strada Bradului, in Pitești! Primaria Municipiului Pitesti, prin Administrația Domeniului Public, a instituit, marți, 19 iulie 2022, un sens unic de circulatie pe strada Bradului, pe aleea carosabila din fața blocului 43D, 43C, 43B, 43A, catre Bulevardul Libertații. ”Masura…

- Patru barbați au fost loviți de un grup de indivizi, chiar in municipiul Constanța! Imaginile șocante inregistrate de camerele de supraveghere ale unui magazin din cartierul constanțean Tomis Nord, zona Cireșica, arata cum un grup de barbați, despre care se spune ca sunt proxeneți, iau la pumni și…

- Societatea CET Govora SA anunta intreruperea furnizarii agentului termic sub forma de apa fierbinte si apa calda de consum, in data de 24.06.2022, intre orele 800 ÷ 1800, pentru eliminarea avariei aparute pe reteaua primara, str. Henri Coanda, din Ramnicu Valcea, in camin vizitare, pe racord PT38 –…

