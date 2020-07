ATENȚIE! Ne putem îmbolnăvi mult mai ușor acasă decât în afara locuinței Epidemiologii sud-coreeni au descoperit ca oamenii risca mai mult sa se imbolnaveasca de Covid-19 acasa, de la membrii familiei, decat in exteriorul locuinței. Un studiu publicat de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC) pe data de 16 iulie, citat de Reuters , a analizat in detaliu 5.706 de „pacienți index”, care au fost testați pozitiv pentru coronavirus, și peste 59.000 de persoane care au intrat in contact cu aceștia. Rezultatele au aratat ca mai puțin de 2% din contactele din afara locuinței pacienților au luat virusul, in timp ce aproape 12% din contactele casnice… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

