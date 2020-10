ATENȚIE! Măsurarea poluării este MANIPULATĂ de către autorități Stațiile de monitorizare a calitații aerului din Romania – cele din rețeaua naționala – au un rol clar: acela de a masura nivelul unor poluanți, pentru ca datele sa ajunga ulterior la public, dar și la autoritațile europene. Inainte, datele brute venite din stații trec prin mainile operatorilor locali din agențiile județene de protecția mediului. In condiții bine definite de proceduri ei pot – numai daca exista o justificare pentru decizia lor – sa invalideze unele date pe care le considera eronate. Analizand insa aceste date, GreatNews a descoperit ca in sute de cazuri nivelurile ridicate ale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Blue Air își propune sa promoveze calatoriile în țara și sa încurajeze atât descoperirea și redescoperirea atracțiilor turistice și tradițiilor locale, cât și valorificarea potențialului cultural și economic al fiecarei destinații în parte, mizând pe conexiuni…

- Gradul de imunizare naturala a invațatorilor pentru COVID-19 „e foarte mic” Gradul de imunizare naturala a învațatorilor pentru COVID-19 este foarte mic, de 4,5% - este concluzia unei campanii de testare realizate de un furnizor de servicii medicale. Aproape 1.200 de învațatori…

- ADVERTORIAL. Aproape jumatate de milion de romani iși cauta acum de lucru, dupa ce și-au pierdut locurile de munca in timpul pandemiei. Vestea buna este ca exista cel puțin opt meserii care au cautare in Romania, indiferent de sezon, pandemie sau alte restricții și cursuri de calificare sau recalificare…

- ADVERTORIAL. Aproape jumatate de milion de romani iși cauta acum de lucru, dupa ce și-au pierdut locurile de munca in timpul pandemiei. Vestea buna este ca exista cel puțin opt meserii care au cautare in Romania, indiferent de sezon, pandemie sau alte restricții și cursuri de calificare sau recalificare…

- Anul acesta, cea de a treia ediție a Street Delivery va avea loc sub forma proiecte-insula, raspandite in tot orașul, sub umbrela unei teme comune: ReSoluții, in weekendul 29-30 august. Ediția de anul acesta ia forma unui eveniment-puzzle, raspandit in tot orașul și recompus online. Comunitațile vor…

- Anul acesta, cea de a treia ediție a Street Delivery va avea loc sub forma proiecte-insula, raspandite in tot orașul, sub umbrela unei teme comune: ReSoluții, in weekendul 29-30 august. Ediția de anul acesta ia forma unui eveniment-puzzle, raspandit in tot orașul și recompus online. Comunitațile vor…

- Blue Air reduce cu 30% prețurile pentru toate zborurile interne. Promoția, valabila șase zile Operatorul low-cost Blue Air anunța o promoție prin care reduce cu 30% prețurile pentru toate zborurile interne ale companiei. Astfel, potrivit unui anunț al operatorului, în perioada 25-30 august…