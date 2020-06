Atenţie la banii falşi de pe piaţă! Bancnota de 100 de lei, cea mai falsificată Atentie la banii falsi de pe piata! Bancnota de 100 de lei, cea mai falsificata. Bancnota cel mai des falsificata in cursul anului trecut a fost cea de 100 de lei, iar la nivel national, numarul banilor falsificati a scazut aproape la jumatate fata de anul trecedent, arata un raport anual al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Potrivit documentului amintit, bancnota cu cel mai mare numar de falsuri in anul 2019 a fost cea de 100 lei. Anul trecut, au fost descoperite 3.232 bucati de bancnote de 100 de lei, din care 28 de bucati au fost capturate de politie. Urmatoarea cea mai falsificata bancnota… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

