ATENȚIE! Începe recensământul circulației – toți șoferii vor fi opriți în locurile stabilite Miercuri, 28 septembrie, intre orele 8 – 12 și 14 – 18, pe drumurile naționale au loc anchete de circulație origine – destinație. Echipaje mixte #CNAIR – Poliția Romana (recenzori și agenți de circulație) direcționeaza șoferii pe o banda de rezerva, unde recenzorii le vor adresa un set de intrebari care vor consta in: originea plecarii in cursa (ex.: Timișoara, Sibiu); destinația cursei (ex.: Suceava, București); scopul calatoriei (ex.: turistic, acasa, loc de munca, alte scopuri); pentru vehicule de transport marfa: felul marfii; pentru vehicule de pasageri: numarul de pasageri. —————————— Pentru… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

