Atenție! Hoții încearcă ușa și fereastra și îți intră în casă! Polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara au reținut un barbat, de 45 de ani, banuit de comiterea a doua infracțiuni de furt și o tentativa de furt pe raza municipiului Timișoara. Cel in cauza a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. La data de 07 iulie a.c., in urma investigațiilor efectuate, polițiștii Secției 2 Poliție Urbana Timișoara, au identificat un barbat, de 45 de ani, banuit de 2 acte de furt și o tentativa de furt din locuințe. In fapt, in noaptea de 23 aprilie a.c, cel in cauza, ar fi patruns pe intr-o locuința… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

