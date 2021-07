Stiri pe aceeasi tema

- Anunț – Intrerupere furnizare apa potabila in municipiul Turda Compania de Apa ARIES anunța intreruperea furnizarii apei potabile in perioada 08.07.2021 ora 23:00 – 09.07.2021 ora 04:00, in municipiul Turda.

- Anunț – Remediere avarie Intrerupere furnizare apa potabila in municipiul Turda Compania de Apa ARIES anunța intreruperea furnizarii apei potabile in data de 29.06.2021, intre orele 18:00 – 22:00, in

- Anunț – Remediere avarie Intrerupere furnizare apa potabila in municipiul Turda Compania de Apa ARIES anunța intreruperea furnizarii apei potabile in data de 24.06.2021, intre orele 15:30 – 18:00, in

- Anunț – Intrerupere furnizare apa potabila in municipiul Turda Compania de Apa ARIES anunța intreruperea furnizarii apei potabile perioada 10.06.2021 – 11.06.2021, intre orele 22:00 – 05:00, in municipiul Turda.

- Anunț – Intrerupere furnizare apa potabila in municipiul Turda Compania de Apa ARIES anunța intreruperea furnizarii apei potabile in data de 20.05.2021, intre orele 08.00 – 18.00, in municipiul Turda.

Compania de Apa ARIES anunța intreruperea furnizarii apei potabile in data de 11.05.2021, intre orele 08:30 - 14:00, in municipiul Campia Turzii. Sunt afectate imobilele situate in cartierul ,,Șarat".

- Furnizorul de apa potabila din municipiul Falticeni, Agenția locala a SC ACET, a sistat miercuri, 28 aprilie, in jurul orei 17,00, pomparea apei de la stațiile de captare a apei din subteran, stații aflate pe teritoriul administrativ al comunei Baia, in urma unei avarii majore care s-a produs pe ...

- Anunț Intrerupere furnizare apa potabila in municipiul Turda Compania de Apa Aries anunța intreruperea furnizarii apei potabile in data de 26.04.2021, intre orele 08.00 – 16.00, in municipiul Turda. Vor