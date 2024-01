Stiri pe aceeasi tema

- SC APA CTTA SA ALBA-Sucursala Alba Iulia informeaza consumatorii ca, in data de 15.01.2024, furnizarea apei potabile va fi intrerupta pentru consumaorii cartierului Paclișa, de pe strada Carpenului, din cauza unei avarii la sistemul de alimentare cu apa potabila, care va fi remediata in aproximativ…

- SC APA CTTA SA ALBA – Sucursala Aiud informeaza consumatorii ca, in data de 14.01.2024, furnizarea apei va fi intrerupta pe strada Gheorghe Doja, din cauza unei avarii la statia de pompare care alimenteaza rezervorul de 200mc, pana la remedierea acesteia. La reluarea furnizarii cu apa, este posibil…

- SC APA CTTA SA ALBA – Sucursala Alba Iulia informeaza consumatorii ca, in data de 15.12.2023, furnizarea apei va fi intrerupta in localitatea Zlatna pe Calea Moților, din cauza unei avarii la conducta de apa potabila, fiind afectate un numar de 70 de imobile. Estimam perioada intreruperii la circa 5…

- SC APA CTTA SA ALBA – Sucursala Aiud informeaza consumatorii ca in data de 24.11.2023, din cauza unei avarii a conductei de distribuție in municipiul Aiud pe str Moților, se va opri furnizarea apei potabile pe aceasta strada de la nr 166 in sus și pe str Abrudului, Dorului, Codrului, parțial pe str…

- SC APA CTTA SA ALBA – Sucursala Aiud informeaza consumatorii ca in data de 21.11.2023, din cauza unei avarii a conductei de distribuție in municipiul Aiud pe str Moților, se va opri furnizarea apei potabile pe aceasta strada de la nr 158 și pe strazile: Abrudului, Dorului, Codrului, parțial pe str V…

- SC APA CTTA SA ALBA – Sucursala Alba Iulia informeaza consumatorii ca in data de 08.11.2023, furnizarea apei va fi intrerupta in localitatea Seusa, din cauza unei avarii la conducta de apa potabila , pana la remedierea acesteia. La reluarea furnizarii cu apa potabila, este posibil sa apara depașiri…

- SC APA CTTA SA ALBA – Sucursala Alba Iulia informeaza consumatorii ca in data de 01.11.2023, in intervalul orar 12.00-17.00, furnizarea apei va fi intrerupta in urmatoarele localitati: Drambar, Ciugud, Seusa și Limba, din cauza unei avarii la reteaua de alimentare cu apa potabila. La reluarea furnizarii…

- SC APA CTTA SA ALBA – Sucursala Alba Iulia informeaza consumatorii ca in data de 31.10.2023, furnizarea apei va fi intrerupta in municipiul Alba Iulia pe str. Bulevardul Ferdinand I, de la intersecția cu Piața Ion I.C. Bratianu, pana la stația de alimentare Rompetrol, dar și strazile adiacente, din…