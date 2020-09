Stiri pe aceeasi tema

- PodcasturiExpert: Cum puteau fi evitate problemele agricultorilor Agricultorii din țara noastra au organizat mai multe proteste dupa ce culturile agricole le-au fost compromise de seceta. Aceștia au cerut despagubiri de la stat, iar ulterior Guvernul a propus compensații. © Sputnik / Виталий ТимкивVotat:…

- BANI…Agentia de Plati si Interventii in Agricultura anunta fermierii care au avut de suferit de pe urma secetei prelungite ca s-a dat startul depunerii cererilor pentru ajutorul oferit de stat. De data aceasta, s-au luat in calcul culturile infiintate in toamna anului trecut. Sumele oferite de stat,…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca incepand de maine, 03 septembrie 2020, se depun cererile de solicitare a ajutorului de stat acordat producatorilor agricoli care au inființat culturi in toamna anului 2019, afectate de seceta pedologica, intr-un interval de 10 zile…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca incepand de maine, 03 septembrie 2020, se depun cererile de solicitare a ajutorului de stat acordat producatorilor agricoli care au inființat culturi in toamna anului 2019, afectate de seceta pedologica, intr-un interval de 10 zile…

- Agricultorii moldoveni care au inregistrat pierderi din cauza secetei si grindinei din acest an, pot depune cereri pentru a beneficia de compensatii. Agentia de Interventie si Plati in Agricultura a inceput de ieri, 10 august, recepționarea dosarelor.

- Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului, anunța ca, de astazi, 10 august 2020 și pana pe 18 septembrie 2020, Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura (AIPA) va recepționa cererile de acordare a compensațiilor in scopul diminuarii consecințelor calamitaților naturale provocate…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) Argeș aduce la cunoștința opiniei publice faptul ca la data de 15 iunie 2020 s-a incheiat campania de depunere fara penalitați a cererilor unice de plata aferenta anului 2020. Astfel, in perioada 2 martie – 15 iunie 2020 au fost depuse un numar…

- Dar si vicele, Mihai Bojoga, a fost eliberat din functie dupa aceeasi procedura, saptamana trecuta. Atat el, cat si primarul, au fost condamnati in acelasi dosar, acuzati fiind ca au obtinut subventii de la Agentia de Plati si Interventii in Agricultura. Ei au semnat, in 2008, in calitate de reprezentant…