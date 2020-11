Stiri pe aceeasi tema

- Statul Islamic a revendicat marți atacul din Viena de luni în care patru persoane au fost ucise, relateaza Reuters, citând agenția de propaganda Amaq News. Comunicatul ISIS este însoțit de o fotografie a unui barbat cu barba, pe nume ”Abu Dagnah Al-Albany”, și despre…

- Patru persoane au fost ucise, iar alte 22 au fost ranite in atacul terorist comis luni seara in centrul orasului Viena, anunta ministrul austriac de Interne, Karl Nehammer, potrivit MEDIAFAX."Atacatorul a omorat patru persoane, iar 22 au fost ranite", a declarat Karl Nehammer intr-o conferinta…

- Bilantul atacului terorist de luni seara, din Viena, se ridica la patru morti, plus atacatorul, si 22 de raniti, a declarat ministrul autriac de Interne. Karl Nehammer a precizat ca poliția a efectuat 14 arestari, potrivit Reuters, preluata de Agerpres.

- Patru persoane au fost ucise, iar alte 22 au fost ranite in atacul terorist comis luni seara in centrul orasului Viena, anunta ministrul austriac de Interne, Karl Nehammer. „Atacatorul a omorat patru persoane, iar 22 au fost ranite”, a declarat Karl Nehammer intr-o conferinta de presa desfasurata marti.…

- Ministrul de interne al Austriei, Karl Nehammer, a declarat marti ca politia austriaca a efectuat 14 arestari in legatura cu atacurile teroriste din Viena de luni seara, transmite Reuters. Nehammer a insistat ca inregistrarile video facute cu telefonul mobil de cetateni nu indica faptul ca ar fi fost…

- Atacatorul de la Viena este un tanar in varsta de 20 de ani care avea la activ o condamnare pentru implicare intr-o organizatie terorista, a declarat ministrul austriac de interne Karl Nehammer pentru agentia APA, informeaza AGERPRES.Potrivit lui Nehammer, Kujtim Fejzulai, atacatorul ucis…

- Ministrul austriac de Interne, Karl Nehammer, a anuntat, in cursul noptii, ca unul dintre autorii atacului din centrul orasului Viena este inca in libertate, indemnand locuitorii capitalei Austriei sa ramana in case. De asemenea, teroriștii sunt cautați activ și de autoritațile din Cehia, existand…

