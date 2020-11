Atentatorul de 20 de ani împușcat la Viena era un islamist cunoscut serviciilor de informații Autoritațile austriece au impușcat unul dintre atentatorii care au acționat luni seara la Viena. Acesta era un tanar de 20 de ani nascut și crescut in Viena și era cunoscut serviciilor de informații interne ca fiind unul dintre cei 90 de islamiști care doreau sa plece in Siria, a a declarat redactorul sef al saptamanalului Falter, citat de Reuters. Kurtin S. avea origini albaneze, dar parintii sai erau din Macedonia de Nord, a declarat Florian Klenk, redactorul sef al saptamanalului Falter, intr-o postare pe Twitter, fara a oferi detalii despre sursa acestor informatii. Politia credea ca el nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

