- Cel putin 11 persoane si-au pierdut viata si alte zeci au fost ranite duminica in atentate cu bomba, printre care unul sinucigas, impotriva unor biserici din Surabaya, in Indonezia, tara cu cel mai mare numar de musulmani din lume, a informat politia,...

- Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat duminica atacurile comise asupra mai multor biserici in Indonezia soldate cu cel putin 11 morti si zeci de raniti, relateaza AFP. "Trei atacuri sinucigase" s-au soldat cu morti si raniti ''in randul gardienilor de la biserici si…

- Un jurnalist afgan de la postul BBC in pashtu a fist ucis prin impuscare luni, la Khost, in sud-estul Afganistanului, a anuntat radio-televziunea britanica la Kabul, bilantul seriei de atentate comise luni in aceasta tara ajungand la 37 de morti, inclusiv zece jurnalisti, relateaza AFP.”Cu…

- Atacul a fost revendicat rapid de gruparea Statul Islamic (SI), care a denuntat intr-un comunicat "aposatti in fortele de securitate si presa". Potrivit unui nou bilant provizoiu, prezentat de Ministerul afgan de Interne, dublul atentat s-a soldat cu cel putin 25 de morti si 49 de raniti. "Sase jurnalisti…