Atentat terorist. Mai mulți morți Un atentat la resedinta sefului politiei din Kandahar, in sudul Afganistanului, s-a soldat sambata cu cinci morti, dintre care trei teroristi, relateaza DPA.



Atacul a inceput prin detonarea unui autovehicul incarcat cu explozivi, la una din intrarile resedintei generalului Abdul Raziq. Deflagratia, in care si-a pierdut viata un terorist sinucigas, a ucis si doi politisti, a anuntat un purtator de cuvant al fortelor de ordine. Apoi, doi militanti au luat cu asalt o alta intrare si a urmat un schimb de focuri cu garzile, timp de o ora, pana cand cei doi presupusi talibani au fost ucisi.

