Paul Pelosi, soțul președintei Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, a fost batut de un necunoscut care a patruns vineri dimineața in locuința sa din San Francisco. Suspectul a fost prins si se afla in custodie. Nancy Pelosi nu se afla in San Francisco in momentul atacului. Paul Pelosi este om de afaceri Paul Pelosi, […]