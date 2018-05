Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin opt persoane au murit si alte 45 au fost ranite in urma unor explozii vizand un meci de cricket la Jalalabad, in estul Afganistanului, au anuntat autoritatile, relateaza AFP.Citește și: SURSE - BUBUIE nervii in interiorul PSD: liderii iau in calcul pierderea guvernarii Atentatul,…

- Zi sangeroasa in Afganistan. Cel putin 29 de oameni au fost ucisi si 49 au fost raniti intr-un dublu atentat sinucigas la Kabul. Printre cei ucisi sunt 8 jurnalisti, intre care un fotograf al agentiei France Presse si 2 ziaristi de la Radio Europa Libera.

- Cel putin 48 persoane au murit, iar alte 112 au fost ranite, duminica, dupa ce un individ a detonat o bomba in apropierea unui centru de votare din capitala afgana Kabul, a informat un purtator de cuvant al Ministerului Sanatatii, relateaza site-ul agentiei Reuters. Organizatia terorista…

- UPDATE ora 12:30 – Organizatia jihadista Statul Islamic (SI) a revendicat atentatul sinucigas comis duminica la Kabul impotriva unui centru de inregistrare pentru alegerile legislative care vor avea loc in luna octombrie in Afganistan, atentat soldat, potrivit ultimului bilant, cu cel putin 31 de morti…

- Explozia, aparent un atac sinucigas cu bomba, vine dupa cateva saptamani de liniste in capitala afgana si nu a fost inca revendicata. Seful politiei din Kabul, Abdul Rahman Rahimi, a declarat ca explozia pare sa fi fost cauzata de un atacator sinucigas. Un oficial al ministerului Sanatatii…

- UPDATE ora 14:00 – Cel puțin doua persoane au fost ucise in cursul unei luari de ostatici, vineri, intr-un supermarket din sudul Franței, de catre un barbat care și-a revendicat apartenența la gruparea jihadista Stat Islamic, scrie AFP. UPDATE ora 13:30 Prim-ministrul francez, Edouard Philippe, a calificat…

- Un copil a fost ucis și mai multe persoane au fost ranite dupa ce o bomba a fost detonata in apropierea unui convoi oficial australian in Kabul, a anunțat Ambasada Australiei in Afganistan, citata de AFP. Fațadele mai multor cladiri au fost deteriorate, iar localnicii au povestit ca au auzit o explozie…

- Americanii au fost invitați marti de talibanii afgani sa ”discute direct” in Qatar, o initiativa surprinzatoare dupa luni de escaladare a violentei, relateaza AFP, citat de News.ro . Apelul, postat pe site-ul lor, are loc cu o zi inainte de Conferinta pentru Pace de la Kabul – la care nu sunt onvitati…