Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul din Mali a anuntat ca militarii și un civil au fost uciși intr-un atac asupra unui post de armata din nordul Mali, intr-unul dintre cele mai letale atacuri impotriva armatei țarii din Africa de Vest din ultimii ani. "In urma unui atac produs asupra unei pozitii militare din localitatea…

- "In urma atacului asupra pozitiei FAMA (Fortele armate din Mali) de la Indelimane, intaririle trimise la fata locului au gasit 54 de cadavre, printre care un civil", a anuntat ministrul comunicarii, Yaya Sangare, vineri seara pe Twitter. Ministrul a mai vorbit si despre "zece supravietuitori" si "pagube…

- Armata din Mali a suferit vineri una dintre cele mai puternice lovituri din ultimii ani, dupa moartea a 54 de militari si a unui civil intr-un "atac terorist" asupra unei tabere militare de la Indelimane, in apropiere de frontiera cu Nigerul, relateaza AFP."In urma atacului asupra pozitiei…

- Cel puțin 64 de pasageri au murit, astazi, in trenul cu care calatoreau, din orașul pakistanez Karachi spre Rawalpindi, a luat foc, potrivit BBC . Ministrul cailor ferate, șeicul Rashid Ahmed, a declarat ca incendiul a fost cauzat de explozia unui cilindru de gaz folosit de pasagerii care gateau micul…

- Patru persoane și-au pierdut viața si alte cinci au fost ranite in urma unui atac armat care a avut loc, duminica dimineata, intr-un bar din Kansas. Impuscaturile au fost raportate Politiei din Tequila...

- Accidentul s-a produs joi dimineața, in sud-estul Republicii Democrate Congo. Un tren marfar care circula intre doua localitati din provincia Tanganyika a deraiat, provocand moartea a 50 de oameni și ranind alte cateva zeci. Ministrul pentru Afaceri Umanitare, Steve Mbikayi, a anuntat, pe Twitter, ca…

- O serie de atacuri cu bomba asupra mai multor restaurante si piete publice au avut loc luni in orasul Jalalabad din estul Afganistanului, soldate cu ranirea a cel putin 34 de persoane, au anuntat oficiali afgani, in conditiile in care Afganistanul celebreaza o suta de ani de independenta, informeaza…