Un om a a murit si alti peste 30 au fost raniti in explozia unei bombe in timpul ceremoniilor prilejuite de cea de-a 61-a aniversare a infiintarii orasului Isulan, in sudul Filipinelor, au anuntat autoritatile, citate de AFP. Revendicat de gruparea Stat Islamic (SI), atentatul este al doilea comis in regiune in mai putin de o luna. Doua alte bombe au fost descoperite si neutralizate de echipele de deminare, potrivit biroului primarului, care a indicat un mort si cel putin 36 de raniti in explozie. Atentatul s-a produs in apropierea unei piete de noapte si a provocat scene de panica. Sudul Filipinelor,…