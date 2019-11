Stiri pe aceeasi tema

- Atentat sinucigas in Siria. Explozia s-a produs intr-un loc de parcare cu taxiuri si autobuze din orasul Al-Bab, aflat sub controlul armatei turce de doi ani, a declarat directorul OSDH, Rami Abdel Rahmane. 33 de persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava. Deocamdata atentatul…

- Paisprezece persoane, dintre care noua civili, au fost ucise sambata intr-un atentat cu masina-capcana in orasul Al-Bab din nord-estul Siriei, a transmis Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Explozia s-a produs intr-un loc de adunare a taxiurilor si autobuzelor in orasul Al-Bab, aflat…

- O bomba a explodat intr-o moschee din estul Afganistanului in timpul rugaciunilor de vineri, ucigand cel puțin 62 de oameni și ranind alte zeci de persoane care asistau la slujba, au anunțat autoritațile locale.Sohrab Qaderi, un membru al consiliului provincial din Nangarhar, a declarat ca cel puțin…

- O bomba a explodat într-o moschee din estul Afganistanului în timpul rugaciunilor de vineri, ucigând cel puțin 62 de oameni și ranind alte zeci de persoane care asistau la slujba, au anunțat autoritațile locale, scrie Mediafax citând agențiile internaționale.Sohrab Qaderi,…

- Cel puțin doi agenți de securitate au fost uciși dupa ce o mașina capcana a explodat in apropierea unui cartier general din provincia estica Laghman. Asadullah Dawlatzai, purtatorul de cuvant al guvernatorului provinciei, spune ca 26 de persoane, inclusiv 20 de copii și șase forțe de securitate, au…

- Cel putin 11 persoane, dintre care 8 civili, au fost ucise miercuri in cursul ofensivei armatei turce asupra fortelor kurde din nord-estul Siriei, conform informatiilor furnizate de Observatorul sirian pentru drepturile omului, transmite AFP, potrivit AGERPRES.Citește și: Atenție! Legea construcțiilor…

- Patru persoane au fost ucise, printre care si un copil in varsta de 3 sau 4 ani, dupa ce o masina care circula in mare viteza a patruns pe un trotuar in cartierul Mitte, din centrul Berlinului, a anuntat vineri noapte brigada de pompieri din oras, intr-o postare pe Twitter,

- Au aparut noi imagini cu momentul atacului cu bomba de joi, revendicat de talibani, și care a dus la moartea a cel puțin 10 persoane și ranirea altor zeci. Imaginile distribuite de mass-media locale surprind chiar momentul în care o mașina capcana explodeaza.Explozia a provocat un mare nor…