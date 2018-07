Sotia unui tunisian suspectat ca a vrut sa comita un atentat cu 'bomba biologica' in Germania a fost arestata la randul sau pentru un presupus rol in pregatirea atacului, a anuntat marti justitia germana, potrivit AFP.



Aceasta femeie germana de 42 de ani, prezentata sub numele de Yasmin H., a fost retinuta marti, se arata intr-un comunicat al Parchetului General federal, care se ocupa de cazurile de terorism.



Ea este acuzata ca si-a ajutat sotul, Sief Allah H., un tunisian de 29 de ani ajuns in Germania in 2015, arestat la mijlocul lunii iunie la Koln in apartamentul…