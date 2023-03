Stiri pe aceeasi tema

- Prima zi a Campionatelor Naționale U20 de atletism in sala, de la București, a adus mai multe medalii cluburilor din județul Bacau. Singurele rezultate „100% bacauane” au fost obținute de cele doua atlete pregatite de Cristi Nemțeanu la SCM Bacau: Adnana Vranceanu și Ștefania Zediu. La triplusalt, Adnana…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat ca in ziua de 07 Februarie 2023 la ora 10:51:47 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.5, la adancimea de 145km. Autoritațile spun ca acest cutremur s-a produs…

- Cinci cutremure s-au produs in Romania, in zona seismica Vrancea, in noaptea de 6 februarie, cel mai mare dintre ele inregistrand 4,6 pe scara Richter, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. In aceeași noapte, un seism de 7,8 grade a avut loc in Turcia, peste…

- Drumarii de la CNAIR continua activitațile de deblocare a circulației pe DN2 (E85). Autovehicule neechipate corespunzator au blocat circulația pe DN2, pe raza județului Buzau, ingreunand foarte mult activitațile de deszapezire. Cu toate acestea, drumarii au reușit sa elibereze o parte de pe calea 2,…

- In ziua de 26 Decembrie 2022, la ora 09:47:10 ora locala a Romaniei , s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.6, la adancimea de 106km.Intensitate: IPotrivit INFP, cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 72km E de Brasov, 76km NE de Ploiesti,…

- Doua repere ale sportului bacauan și național: Constantin Teașca și Crisostom Dantz. Cei doi au fost colegi la Facultatea de Educație Fizica, Institutul Pedagogic Iași, vreme de doi ani, incepand cu 1963, dar și prieteni. Anul acesta s-au implinit o suta de ani de la nașterea lui Constantin Teașca.…

- In ziua de sambata, 17.12.2022, 07:42:58 (ora Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, județul Buzau, un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.4, la adancimea de 143.7 km.Seismul a avut intensitate III pe scara Mercalli, astfel ca mișcarea a fost simțita in interiorul cladirilor. Se simt vibrații…

- Se implinesc niște ani de cand universitarii Ion Rotaru și Valeriu Filimon au trecut in veșnicie. Bacauani, nascuți la Valea lui Ion- Blagești și Slanic Moldova, cei doi au fost colegi de catedra la Universitatea din București. Poetul Dan Sandu a avut șansa/ bucuria de a fi prieten mai ales cu Valeriu…