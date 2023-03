ATB face echipă cu Au/Ra și York pentru Highs And Lows ATB face echipa cu Au/Ra și York pentru “Highs And Lows”. Piesa vede melodiile lui ATB la fel de puternice ca pana acum, integrand punctele forte ale talentatului compozitor Au/Ra și apreciatului producator de dance, York, intr-un imn house progresiv. Piesa este un emotionant al hedonismului, combinand piane eterice, bas melodic și vocea eleganta a lui Au/Ra. De mai bine de 20 de ani, ATB a fost in fruntea topurilor internaționale de DJ (ajuns pe locul 42 in lista DJ Mag din 2022), iar melodiile sale au fost cantate de miliarde de ori pe tot globul. Inca la fel de inovator ca intotdeauna, artistul… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

