Stiri pe aceeasi tema

Campioana Volei Alba Blaj si vicecampioana CSM Targoviste se dueleaza din nou in finala Diviziei A, iar scorul general este 2-0 dupa victoria de sambata a formatiei ardelene. Finala se disputa in cinci partide, iar seria se muta la Targoviste, in 3 si 4 mai.Volei Alba Blaj s-a impus, sambata, pe…

Echipa italiana AS Roma a invins duminica seara, pe teren propriu, formatia Udinese, scor 3-0, intr-un meci din etapa a 30-a din Serie A, scrie news.ro.Echipa lui Jose Mourinho s-a impus fara multe probleme in fata lui Udinese. Edoardo Bove a deschis scorul in minutul 37, Lorenzo Pellegrini a facut…

Echipa italiana Empoli a pierdut vineri, in deplasare, scor 1-2, meciul disputat in compania formatiei Atalanta Bergamo, in Serie A. Mijlocasul roman al lui Empoli, Razvan Marin, a fost doar rezerva.

Formatia FC Sevilla a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Almeria, intr-un meci din etapa a 25-a a campionatului Spaniei, in care adversarii au condus cu 1-0.Almeria a deschis scorul prin Akieme, in minutul 2, noteaza News.ro

Echipa de fotbal SSC Napoli a mai facut un pas catre titlul de campioana a Italiei in acest sezon, invingand pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formatia Atalanta Bergamo, sambata seara, in etapa a 26-a din Serie A, potrivit Agerpres.Georgianul Hvicia Kvarathelia a deschis scorul in repriza secunda…

Starul Joel Embiid a avut un rol decisiv in victoria la limita obtinuta pe teren propriu de echipa sa, Philadelphia 76ers, in fata formatiei Portland Trail Blazers (scor 120-119), vineri seara, in campionatul profesionist nord-american de baschet (NBA)."Uriasul" Embiid (2,13 m si 127 kg) a inscris…

Fotbalistul echipei Frosinone, Daniel Boloca, a inscris un gol in meciul terminat la egalitate, sambata, in deplasare, scor 1-1, cu formatia Palermo, in etapa a 25-a a ligii secunde din Italia, potrivit news.ro.Palermo a deschis scorul in minutul 37, prin Verre, insa Boloca a egalat in minutul 75.

Echipa italiana Juventus Torino a invins joi seara, pe teren propriu, scor 1-0, formatia Lazio Roma, in sferturile de finala ale Cupei Italiei, informeaza news.ro.