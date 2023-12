Atacurile din Nigeria: 198 de morți, potrivit unui nou bilanț Bilanțul dramatic al atacurilor care au avut loc in satele statului Plateau, in centrul Nigeriei, s-a ridicat la 198 de morți, conform unui nou bilanț prezentat miercuri de autoritațile locale. Atacurile au avut loc in perioada sambata seara pana marți dimineața, coincizand cu festivitațile de Craciun. Autoritațile locale, citate de agenția AFP , au informat ca atacurile au fost bine coordonate și au vizat cel puțin 20 de sate. Președintele consiliului guvernamental din Bokkos, Monday Kassah, a declarat ca 148 de sateni din Bokkos au fost masacrați cu sange rece, iar alte cel puțin 50 de persoane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

