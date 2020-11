Atacurile de la Viena, revendicate de ISIS Organizația terorista Stat Islamic a revendicat atacurile care au avut loc ieri noapte la Viena și in care cel puțin 4 persoane au murit iar alte 15 au fost ranite, unele fiind in stare grava, fara insa ca aceasta organizație sa aduca dovezi care sa ii susțina afirmațiile. In momentul atacului de ieri strazile, dar și barurile sau restaurantele din zona erau foarte aglomerate. Primele focuri au fost trase in Seitenstettengasse, o strada aglomerata din centru, unde se afla și sinagoga, dar și Opera de Stat din Viena. Spectatorii Operei au parasit sub escorta spectacolul, ultimul inainte de lockdownul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Autorul atacului ucigaș care a lovit orașul Viena luni seara a reușit sa „înșele” programul de deradicalizare și pe cei responsabili de urmarirea acestuia, a deplâns ministrul austriac de interne, relateaza AFP și Reuters.Originar din Macedonia de Nord, Kujtim Fejzulai, ucis…

- Este alerta in Austria, dupa un atac terorist major produs, luni seara, in centrul orașului Viena. Numarul morților a urcat la cinci – patru victime și un atacator, anunța Reuters. Potrivit Guvernului austriac, teroristul ucis este un simpatizant SI. Mai mulți morți și raniți dupa atacul terorist din…

- Presa austriaca a dat publicitații in aceasta dimineața informații despre identitatea și viața atacatorului ucis aseara de poliție, dupa atacul multiplu din centrul istoric al Vienei. Potrivit jurnalistului austriac Florian Klenk, redactor-șef al saptamanalului Falter, teroristul era simpatizant ISIS…

- Cel puțin trei persoane au murit in seara trecuta la Viena, in urma unui atac armat cu puști de asalt in șase locuri diferite din capitala Austriei, Viena. Victimele sunt doi civili aflați in centrul orașului și unul dintre atacatori, impușcat de autoritați. 15 persoane au fost ranite, unele fiind in…

- Au fost atacuri in șase zone, iar mai mulți suspecți sunt cautați de forțele de ordine. O persoana a murit, iar mai multe au fost ranite. Unul dintre suspecți a fost ucis de poliție. Mai multe atacuri teroriste au avut loc, luni seara, in centrul orașului Viena, unde au fost mobilizati numerosi agenti…

- Poliția austriaca a anunțat luni seara pe Twitter ca mai multe persoane au fost ranite intr-un schimb de focuri, in urma unui atac raportat de un ziar local, asupra unei sinagogi din centrul Vienei. Potrivit unor martori, doi indivizi au deschis focul asupra unor persoane aflate in zona. Presa locala…

