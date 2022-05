Stiri pe aceeasi tema

- Armele de foc au devenit principala cauza de deces a copiilor și adolescenților din SUA in 2020, depașind numarul victimelor provocate de accidente rutiere, arata un raport citat de BBC, citeaza digi24.ro.Datele de la Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor arata ca peste 4.

- Armele de foc au devenit in anul 2020 principala cauza de deces pentru copiii si adolescentii americani, arata un raport al Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC). Peste 45.000 de persoane au murit in 2020 din cauza violentelor care implica arme de foc.

- Rata deceselor cauzate de arme de foc in Statele Unite ale Americii a crescut cu 35- in 2020, ajungand la cel mai inalt nivel din 1994, potrivit unui raport publicat marti de Centrele pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA. In general, membrii comunitatii afro-americane aveau un risc de…

- Numarul persoanelor spitalizate in urma infectiei cu coronavirus in Statele Unite a crescut cu 21% in doua saptamani, potrivit celui mai recent bilant realizat de New York Times.Circa 18.918 de pacienti se afla in spitalele de pe teritoriul tarii pentru a primi tratament contra acestei boli virale.…

- O analiza a misterioaselor cazuri de hepatita la copii foarte mici din Statele Unite a determinat vineri autoritatile sanitare americane sa privilegieze pista unui adenovirus pentru a explica aceste inflamatii hepatice grave, fara a-l stabili insa drept cauza definitiva, informeaza AFP, citata de Agerpres.…

- O judecatoare americana a declarat luni ilegala obligatia federala de a purta masca sanitara in transportul public din Statele Unite, masura intens contestata in instante, noteaza AFP. Judecatoarea Kathryn Kimball Mizelle, de la tribunalul din Tampa, statul Florida, a considerat in decizia sa ca…

- Studiul, publicat vineri de Centrele pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) din Statele Unite, a analizat date medicale electronice prelevate din 40 de sisteme sanitare din SUA intre 1 ianuarie 2021 si 31 ianuarie 2022.Cercetatorii au constatat ca riscul de probleme cardiace a fost semnificativ…

- Sub-varianta BA.2 a Omicron constituie peste o treime dintre toate variantele de coronavirus aflate in circulatie in Statele Unite, conform unei estimari anuntata marti de Centrele pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) din aceasta tara, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai…