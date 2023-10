Stiri pe aceeasi tema

- "Romania condamna cu fermitate atacurile cu rachete din aceasta dimineața impotriva Israelului. Suntem in deplina solidaritate cu Israelul in aceste momente teribile. Gandurile noastre sunt la familiile victimelor și la cei care sunt sub atac", a transmis președintele Klaus Iohannis intr-un mesaj postat…

- Sute de locuitori din nord-estul Fasiei Gaza au fugit din casele lor sambata dimineata, dupa declansarea unei ofensive militare a bratului armat al Hamas impotriva Israelului, informeaza AFP. Barbati, femei si copii transportand paturi si alimente de prima necesitate au fost vazuti parasindu-si locuintele…

- Un „numar nedeterminat de teroristi” s-a infiltrat pe teritoriul israelian dinspre Fașia Gaza, a anuntat sambata dimineața armata israeliana. Sirenele rasuna in sudul și centrul Israelului la inceputul zilei de sambata, in vreme ce vuietul continuu al lansarilor de rachete a putut fi auzit in Fașia…

- Chiar daca guvernarea admite erori grave in procesul de reforma a justiției, fostul viceministru al Justiției Nicolae Eșanu nu vede in acțiunile acesteia o intenție clara de a prelua controlul asupra justiției. Eșanu afirma totuși ca aceste greșeli, fie și neintenționate, afecteaza percepția generala…

- Autoritațile israeliene trateaza cu maxima atenție cererea de extradare a condamnatului Ilan Șor. Declarația a fost facuta de ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru. Potrivit ministrului Justiției, autoritațile de la Chișinau au expediat Israelului dosarul extradarii și așteapta un raspuns pozitiv…

- Israelul a facut publice pentru prima oara numeroase documente, inregistrari video si audio din razboiul de Yom Kippur, dupa 50 de ani de la conflict, informeaza dpa.Joi, Arhivele de Stat ale Israelului au publicat continutul a 1.400 de documente, circa 1.000 de fotografii, 850 de inregistrari audio…

- Cuba a descoperit o rețea de trafic de persoane care recruta cetațenii sa lupte pentru Rusia in razboiul din Ucraina, a declarat ministerul sau de externe, adaugand ca autoritațile cubaneze lucreaza pentru a “neutraliza și dezmembra” rețeaua, potrivit Reuters. Declarația ministerului cubanez de externe…

- La Aeroportului Internațional Chișinau ar putea fi construit un nou terminal permanent. Se intimpla dupa ce traversarea Republicii Moldova de catre aproximativ 30 mii de cetațeni ai Israelului pentru a ajunge in septembrie in Ucraina a creat necesitatea amenajarii unui loc special pentru a nu se perturba…