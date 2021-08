Stiri pe aceeasi tema

- Treizeci de persoane - 15 militari, 11 civili si 4 auxiliari civili ai armatei - au fost ucise miercuri in atacuri asupra unor sate din nordul Burkinei Faso comise de presupusi jihadisti, a anuntat, joi, Ministerul Apararii la Ouagadougou, citat de France Presse.

- Fostul sef al armatei columbiene, Mario Montoya, este judecat in scandalul "falsilor pozitivi", relateaza Reuters. Intre 2002 si 2008, in timpul mandatului fostului presedinte Alvaro Uribe, soldatii au ucis civili si i-au raportat ca luptatori de gherila ucisi in lupta pentru a beneficia de bonusuri…

- In total, 15 militari din trupele Nigerului si-au pierdut viata sambata si alti sase sunt "dati disparuti" dupa un atac "terorist" in departamentul Torodi (sud-vest) langa frontiera cu Burkina Faso, a anuntat duminica seara Ministerul Apararii de la Niamey, noteaza AFP. Ministerul a explicat…

- Obiectul contractului il constituie achizitia de "echipament sportiv si articole de echipament pentru studentii civili". Societatea care s a ocupat de echipamentul sportiv si articole de echipament pentru studentii civili este Ministerul Apararii U.M 02192 Constanta.Ministerul Apararii U.M. 02192 Academia…

- Actrița Angelina Jolie a vizitat duminica o tabara de refugiați din Burkina Faso care adapostea refugiații care au fugit de violența jihadista din Mali și a laudat țara pentru ca i-a intampinat pe cei stramutați in ciuda resurselor limitate, potrivit Reuters . Starul american, care este trimis special…

- Atacatori inarmati au ucis circa 100 de civili intr-un atac care a avut loc in timpul noptii asupra unui sat din nordul Burkina Faso, a anuntat sambata guvernul, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Atacatorii au lovit in timpul noptii de vineri spre sambata, ucigand locuitori ai satului Solhan,…

- Armata americana si-a recunoscut responsabilitatea pentru moartea a 23 de civili in 2020, in principal in cadrul operatiunilor sale in Afganistan, potrivit unui raport al Pentagonului publicat miercuri, ale carui estimari sunt insa inferioare celor ale organizatiilor neguvernamentale, potrivit AFP.…

- Persoanele salvate au fost primite pe platforma petroliera Miskar, din dreptul orasului Zarzis, situat in sudul Tunisiei, a precizat Ministerul Apararii din țara.Un purtator de cuvant al Organizatiei internationale pentru migratie (OIM), Flavio Di Giacomo, a indicat pe Twitter ca migrantii plecasera…