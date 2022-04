Atacurile cibernetice s-au intensificat in contextul invaziei Rusiei in Ucraina, pana marți fiind identificate undeva la 340 de adrese IP din diverse zone georgrafice de pe care se lanseaza atacuri mai complexe sau mai simple care pot afecta și Romania, a declarat miercuri Dan Cimpean, șeful Directoratului Național de Securitate Cibernetica (DNSC). Acesta spune ca in acest an a observat și apariția unor atacuri cu rol pur distructiv.