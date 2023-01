Stiri pe aceeasi tema

- Republicanii, care detin controlul in Camera Reprezentantilor a Statelor Unite, au lansat vineri o ancheta parlamentara cu privire la retragerea haotica a trupelor din Afganistan in 2021, in timpul careia 13 soldati americani au fost ucisi intr-un atac, informeaza sambata AFP. Michael McCaul, presedintele…

- Președintele american Joe Biden, in declarația sa, a salutat numirea liderului republican in Camera Reprezentanților SUA, Kevin McCarthy, in funcția de președinte al Camerei inferioare a Congresului și și-a exprimat speranța pentru o munca comuna. "Jill și eu il felicitam pe Kevin McCarthy pentru alegerea…

- La peste 300 de zile dupa ce tara sa a fost invadata de Rusia, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a venit la Washington pentru discutii despre ceea ce ar putea urma in urmatoarele 300 de zile. Presedintele american Joe Biden si liderul ucrainean au parut sa faca un front unit, dar Biden nu l-ar…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care nu a iesit din Ucraina de la invazia rusa, la 24 februarie, urmeaza sa fie primit miercuri la Casa Alba de catre presedintele american Joe Biden si sa se adreseze Congresului american, in cadrul unei vizite istorice, in cadrul careia America urmeaza…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi in drum spre Washington, unde ar urma sa se intalneasca, miercuri, cu presedintele Joe Biden si posibil sa se adreseze Congresului, relateaza CNN si „Washington Post” care citeaza surse din administratie si din legislativul american. Presedintele SUA,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi in drum spre Washington, unde ar urma sa se intalneasca, miercuri, cu presedintele Joe Biden si posibil sa se adreseze Congresului, relateaza CNN si „Washington Post" care citeaza surse din administratie si din legislativul american. Aceasta vizita in…

- "Putem sa o facem din nou": Presedintele american Joe Biden a promis din nou miercuri sa interzica pustile de asalt, intr-un discurs pe un ton grav, cu ocazia unei ceremonii de comemorare in special a masacrului care a avut loc, in urma cu 10 ani, la scoala Sandy Hook (Connecticut, nord-est), noteaza…

- Sprijinul Americii pentru Ucraina va fi infailibil si neclintit, indiferent de rezultatul alegerilor legislative de marti, a declarat luni purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, transmite AFP. Presedintele american Joe Biden „este hotarat sa lucreze cu ambele partide”, democrat si republican,…