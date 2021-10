Atacul terorist cu arcul din Norvegia: Cine este suspectul (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Atacul cu arcul soldat cu cinci morti in Norvegia pare sa fie, in acest stadiu, un ”act terorist”, iar suspectul, care s-a converit la islam, a avut de-a face cu politia, care il suspecta de redicalizare, au anuntat joi serviciile de securitate norvegiene (PST), care nu au ridicat, insa, nivelul…

- Masacru in Norvegia: atacul de la Kongsberg a adus aminte de crimele de la Utoya, din urma cu 10 ani Inarmat cu arc si sageata, un barbat a ucis cel putin 5 persoane, apoi a fost arestat. Intariri din toata tara au fost trimise la Kongsberg, iar ofiterilor li s-au pus la dispozitie arme pe care nu le…

- Un individ inarmat cu un arc si sageti a ucis mai mulți oameni si a ranit alți cațiva, miercuri seara, 13 octombrie, la Kongsberg. Orașul este situat in sud-estul Norvegiei. Politia norvegiana a anunțat ca a arestat un suspect, transmit AFP si Reuters . Știre in curs de actualizare “Din pacate, putem…

- Un cutremur puternic cu magnitudinea 5,8 a fost inregistrat luni in sudul Greciei, pe insula Creta, a anuntat Institutul Geodinamic de la Atena. UPDATE. Inițial, autoritațile au anunțat ca nu au fost raportate victime. Se pare insa ca un muncitor care lucra la consolidarea unei biserici a murit. Alte…

- O persoana a fost gasita moarta, miercuri, dupa ce pompierii francezi au incercat toata noaptea sa aduca sub control incendiul izbucnit pe dealuri, in apropierea stațiunii Saint Tropez, potrivit Reuters. Alte circa 20 de persoane au inhalat fumul degajat de foc și au avut nevoie de ingrijiri. Focul…

- 200 de oameni au fost evacuati in plina noapte, in urma izbucnirii incendiului. Printre acestia se aflau si foarte multi copii si persoane in varsta. Din fericire, nu au existat victime.Cele 200 de persoane au fost cazate intr-un centru social si o scoala din apropiere și au primit mancare si apa.Fumul…

- Incendiu la un utilaj intr-o hala de reciclare, Popesti Leordeni, str. Tanase Danciu.Actioneaza 8 autosp de stingere, 7 smurd.Nu mai arde cu flacara.Sunt 8 persoane ranite ( 2 cu arsuri si 6 cu intoxicatie) The post Incendiu langa București: Focul a izbucnit intr-o hala de reciclare appeared first on…