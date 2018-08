Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 90 de persoane au fost spitalizate in doar trei zile dupa ce au fost ințepate de meduze pe o plaja din Germania, in urma creșterii numarului acestor creaturi marine in marile Europei, informeaza postul BBC, conform mediafax. Cotidianul local Ostsee a anunțat ca ”zeci de mii” de meduze…

- Tanara a fost diagnosticata cu mucoviscidoza, o maladie cunoscuta si sub denumirea de fibroza chistica, iar starea sa a inceput sa se deterioreze in timp ce era plecata cu o bursa de studiu Erasmus. „Pe 12 m-am nascut. Pe 26 am renascut. Acum doua seri am primit plamanii care mi-au salvat viata si doar…

- Accidentul a avut loc in urma cu puțin timp la ieșire din Becicherecu Mic spre Biled. Cinci mașini s-au ciocnit și au fost implicate noua persoane. La fața locului au ajuns mai multe echipaje ale Poliției și Ambulanței. Doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, un copil de 7 ani și o batrana…

- Ultima ora! Atac terorist in Germania. Mai multe persoane sunt ranite Cel putin 14 persoane au fost ranite vineri, dintre care doua grav, intr-un presupus atac cu cutitul intr-un autobuz din orasul Luebeck din nordul Germaniei, a anuntat cotidianul local Luebecker Nachrichten. Autorul atacului a fost…

- Un balon cu aer cald s-a prabușit in vestul Germaniei și șapte persoane au fost ranite fiind transportate la spital, scrie dpa citat de Agerpres. Incidentul s-a produs sambata in timpul unei ploi torențiale. O rafala de vant a promprimat balonul, care s-a prabușit de la o inalțime de aproximativ 10…

- Un fast-food din Iași a fost inchis pentru ca a vindut preparate cu salmonella. Peste 40 de persoane au fost internate de urgența la spital. Medicii nu mai fac fața fluxului mare de pacienți care prezinta simptome de toxiinfecție alimentara

- Capușele fac ravagii in Timișoara. De la finele lunii martie, cand s-a incalzit vremea, și pana in prezent, peste 100 de persoane au ajuns la spital mușcate de capușe. Victime se inregistreaza insa și in randul animalelor de companie care au fost scoase la plimbare de catre stapanii lor in parcurile…