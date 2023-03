Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, care incepe joi o vizita in Italia, a declarat ca doreste intensificarea relatiilor comerciale cu aceasta tara, propunand ca Israelul sa aprovizioneze Italia cu gaz natural. In schimb, el vrea ca Italia sa recunoasca Ierusalim drept capitala Israelului.

- Doi oameni au fost raniț in urma impușcaturilor de sambata, din Ierusalimul de Est, potrivit serviciilor de securitate israeliene, la nici 24 de ore dupa ce un palestinian a impușcat mortal sapte oameni langa o sinagoga de la periferia Ierusalimului de Est, relateaza AFP, potrivit Agerpres . Dupa atacul…

- 42 de persoane au fost arestate in vederea interogarii dupa atacul sangeros comis vineri in apropierea unei sinagogi in Ierusalimul de Est, a anuntat sambata politia israeliana, apa.az . Printre cei arestați se numara și membri ai familiei palestinianului care a atacat sinagoga. Un palestinian de 21…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a avut vineri o convorbire telefonica cu premierul Israelului, caruia i-a oferit "toate mijloacele adecvate de sprijin", dupa ce șapte persoane au fost ucise și 10 au fost ranite vineri intr-un atac armat la o sinagoga de la periferia Ierusalimului, a anunțat…

- Avioanele israeliene au lovit Gaza in cursul nopții de vineri spre sambata, ca represalii la doua rachete lansate de militanți palestinieni, intensificand și mai mult tensiunile dupa una dintre cele mai grave zile de violența din Cisiordania ocupata, din ultimii ani. O inregistrare video a armatei israeliene…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a numit duminica drept ''inacceptabil'' refuzul Berlinului de a furniza tancuri grele Leopard Kievului, care le reclama insistent intr-un moment in care rusii sunt in ofensiva, transmite AFP.

- Armata rusa sustine duminica ca a lansat mai multe lovituri asupra unor cazarmi militare de la Kramatorsk, in estul Ucrainei, si a produs pierderi grele adversarului sau drept "represalii" la bombardamentul ucrainean asupra Makiivka, care s-a soldat cu moartea a 89 de soldati rusi in noaptea de Anul…