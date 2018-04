Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat luni ca nu se va amesteca in activitatea misiunii Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) in Siria care ancheteaza presupusul atac chimic comis pe 7 aprilie in orasul Douma, langa Damasc, relateaza AFP.'Rusia isi confirma angajamentul de a asigura securitatea…

- Armata siriana a anuntat sambata recucerirea completa a enclavei rebele Ghouta de est de langa Damasc, informeaza SANA, agentia oficiala de presa a Siriei, preluata de AFP. O stire similara a fost difuzata joi, din surse militare ruse, de agentii de presa din Rusia, citate de Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Experti ai Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) sunt in drum spre Siria unde isi vor incepe activitatea sambata, a anuntat organizatia joi, potrivit AFP. Organizatia "confirma ca echipa de ancheta a OIAC este in drum spre Siria si isi va incepe activitatea sambata, 14…

- Experti ai Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) sunt in drum spre Siria unde isi vor incepe activitatea sambata, a anuntat organizatia joi, potrivit AFP. Organizatia "confirma ca echipa de ancheta a OIAC este in drum spre Siria si isi va incepe activitatea sambata, 14 aprilie 2018",…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat, joi, ca Franta are dovezi ca regimul de la Damasc a comis atacul chimic din orasul sirian Douma, adaugand ca va decide daca va ataca Siria doar cand va avea toate informatiile necesare, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, citat de ...

- Organizatia Mondiala a Sanatatii cere acces in regiunea Douma din Siria in care a avut un atac chimic, sustinand ca are informatii conform carora sute de persoane au fost afectate, conform BBC. Rapoartele Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) arata ca 70 de persoane au fost ucise de atacul chimic…

- Rusia va depune marti la ONU un proiect de rezolutie care sa solicite efectuarea ‘unei anchete’ cu implicarea Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) dupa presupusul atac chimic impotriva rebelilor sirieni la Douma (Siria), a anuntat ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de…

- Departamentul de Stat al SUA a indicat luni ca simptomele victimelor unui presupus atac cu un gaz chimic în orasul Douma, în Siria, sunt la fel ca cele ale unei asfixieri sau ale unui atac cu un agent neurotoxic, si a facut apel la Siria si Rusia sa permita accesul observatorilor internationali…