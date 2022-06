Atacul asupra mall-ului din Kremenciuk: Cel puțin 16 morți și 59 de răniți Atacul rusesc cu rachete asupra unui centru comercial din Kremenciuk a ucis cel puțin 16 persoane, potrivit salvatorilor, generand o condamnare ferma din partea țarilor G7 reunite in Germania, care au denunțat o „crima de razboi”, transmite AFP. „In acest moment, avem cunoștința de 16 morți și 59 de raniți, dintre care 25 sunt in spital. Informația este in curs de actualizare”, a declarat luni seara Sergiy Kruk. Eforturile de salvare din Kremenciuk , in centrul țarii, se concentreaza in principal pe „salvare, indepartarea molozului și stingerea incendiului”, a declarat Kruk. El a adaugat ca „toate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

