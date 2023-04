Atacatorul cu maceta de la shaormerie s-a predat Poliției Barbatul care l-a atacat cu o maceta pe angajatul shaormeriei din București a mers singur la Poliție pentru a se preda. Agresorul s-a predat la Secția 11 de Poliție, unde a mers impreuna cu avocatul sau, urmand ca acesta sa fie dus la audieri, conform surse judiciare. Barbatul l-a atacat pe angajatul shaormeriei din București cu o maceta, in timpul unui conflict izbucnit din cauza unei femei care și-a exprimat nemulțumirea fața de un produs comandat. Dupa o discuție in contradictoriu, barbatul a intrat in local și l-a atacat pe unul dintre angajați. Citește și: Nepalez atacat cu maceta la shaormeria… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

