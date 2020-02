Stiri pe aceeasi tema

- Sapte din zece romani (71%), utilizatori de Internet, comunica zilnic prin intermediul serviciilor de mesagerie instantanee, cei mai multi (82%) fiind din categoria tinerilor intre 18 si 30 ani, releva rezultatele celei de-a cincea editii a studiului "Digital Evolution: Connected Consumer Monitor".…

- Intrucat suportul pentru Windows 7 expira marți, acest sistem de operare va deveni un risc de securitate pentru utilizatorii individuali și pentru companii, avand in vedere ca vulnerabilitațile nu vor mai fi remediate, apreciaza experții Kaspersky, potrivit MEDIAFAX.Potrivit unei analize realizate…

- Ziarul Unirea Cum putem face diferența dintre știrile adevarate și cele false pe internet: Distincția dintre relevant și nerelevant in spațiul online Cum putem face diferența dintre știrile adevarate și cele false pe internet: Distincția dintre relevant și nerelevant in spațiul online Diferențierea…

- In perioada de vanzari ocazionate de Black Friday si de sarbatorile de iarna, infractorii cibernetici vizeaza clientii site-urilor de comert electronic - in special cele de imbracaminte, incaltaminte, cadouri, jucarii si bijuterii, arata un raport transmis de producatorul rus de solutii de securitate…

- In perioada de vanzari ocazionate de Black Friday si de sarbatorile de iarna, infractorii cibernetici vizeaza clientii site-urilor de comert electronic – in special cele de imbracaminte, incaltaminte, cadouri, jucarii si bijuterii, arata un raport transmis de producatorul rus de solutii de…

- In perioada de vanzari ocazionate de Black Friday și de sarbatorile de iarna, infractorii cibernetici vizeaza clienții site-urilor de comerț electronic – in special cele de imbracaminte, incalțaminte, cadouri, jucarii și bijuterii. Utilizatorii care cauta oferte in aceste domenii in urmatoarele saptamani…

- ​În perioada de vânzari ocazionate de Black Friday și de sarbatorile de iarna, infractorii cibernetici vizeaza clienții site-urilor de comerț electronic - în special cele de îmbracaminte, încalțaminte, cadouri, jucarii și bijuterii. Utilizatorii care cauta oferte în…

- SonicWall, compania de securitate care protejeaza peste un milion de retele din intreaga lume, avertizeaza asupra atacurilor cibernetice in crestere in perioada Black Friday, dar si in timpul altor evenimente mari de shopping online. Conform unui studiu SonicWall, anul trecut, in timpul Black…