Atacantul Kylian Mbappe s-a vaccinat împotriva COVID-19 Purtand o sapca neagra, un tricou negru si o masca neagra la gura, Mbappe sta pe un pat indicand cu degetul locul vaccinarii. Mbappe a fost testat pozitiv in septembrie 2020, in cantonamentul nationalei, dupa ce alti sase coechipieri de la PSG contractasera virusul. Cititi si: Gheorghita: COVID-19 va capata in viitor un caracter sezonier ca orice alta viroza respiratorie Mbappe este asteptat miercuri la Clairefontaine pentru startul pregatirilor in (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații anunța lansarea integrala a etapei a 3 de vaccinare impotriva Covid-19. Anunțul a fost facut astazi de catre reprezentanții din domeniul sanatații la conferința de presa privind procesul de imunizare in țara.

- Pana pe 23 aprilie fusesera administrate 222.322.230 de doze de vaccinuri, dintr-un total de 286.095.185 de doze. Potrivit agentiei, 138.644.724 de persoane au primit cel putin o doza, in timp ce 93.078.040 de pameni au primit doua done.Numaratoarea CDC include vaccinuri de la Moderna, Pfizer/BioNTech…

- In ultimele 24 de ore, 442 clujeni din etapa I, 2.054 din etapa II și 2.297 din etapa III au primit vaccinul anti-Covid. De asemenea, s-a inregistrat și o reacție adversa ușoara. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 4.076 vaccinuri (310 Moderna); (588 AstraZeneca) și restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un numar de 84 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului Timiș,…

- Mihai Bendeac indeamna persoanele publice sa-și asume un rol activ și sa ofere exemple bune și demne de urmat, transmite Ministerul Sanatații. „Eu asa functionez, ma orientez dupa medici, cercetatori, dupa caștigatori de premiu Nobel și mai puțin dupa cei care scriu miau ca pisica”, spune actorul Mihai…

- Presedintele rus Vladimir Putin, in varsta de 68 de ani, a fost vaccinat marti seara, in privat, impotriva COVID-19, a anuntat purtatorul de cuvant al liderului de la Kremlin, fara a preciza vaccinul administrat, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Simona Halep s-a vaccinat impotriva Covid-19 chiar in ziua de Dragobete, atunci cand a mers la unul dintre centrele specializate pentru a se imuniza. Imediat dupa vaccin, cea mai buna jucatoare de tenis din Romania a declarat ca se simte bine și spera ca lucrurile sa ramana la fel. Ei bine, in continuare…

- Donald Trump și soția sa Melania s-au vaccinat impotriva Covid-19 in luna ianuarie, cand inca se aflau la Casa Alba, fara sa faca public acest lucru. Un consilier al fostului președinte american a declarat, luni, pentru CNN , ca nu se știe cu exactitate ce vaccin au primit cei doi. Deși inițial, potrivit…