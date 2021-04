Atac ucigaș lângă Paris. O funcționară a poliției a fost înjunghiată Trei persoane au fost retinute in Franta dupa atacul de vineri de la Rambouillet, langa Paris, in care o functionara a politiei a fost injunghiata mortal de un tunisian la intrarea in comisariat, informeaza AFP. Atacatorul a fost omorat de un alt politist imediat dupa crima. Cele trei persoane arestate sunt tatal ucigasului si alte doua persoane care i-au oferit gazduire, una dintre ele recent, la Thiais, la periferia Parisului, si cealalta la sosirea lui in Franta, in 2009, ca imigrant ilegal. Cei trei au fost retinuti vineri seara si audierile continuau sambata, au indicat surse judiciare. Autorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din primele informații, polițista a fost injunghiata de mai multe ori in timp ce atacatorul striga ”Allahu Akbar”. Femeia se intorcea din pauza, iar agresorul a reușit sa intre in comisariat odata cu ea.Victima, Stephanie M., avea 49 de ani, doi copii și era agenta administrativa la secretariatul comisariatului…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si premierul Jean Castex au reafirmat, vineri, dupa atacul produs intr-o sectie de politie situata in apropiere de Paris, determinarea natiunii franceze de combatere a terorismului, informeaza cotidianul Le Figaro potrivit Mediafax. "Ea era politista.…

- Premierul francez Jean Castex a reimpus, joi, o carantina de o luna in Paris si in parti din nordul tarii, din cauza ritmului lent al vaccinarilor si a raspandirii unor variante mai contagioase ale coronavirusului, transmite Reuters. Citește și: INTERVIU | Cel mai modern vaccin anti-COVID,…

- Guvernul francez va impune restricții mai dure pentru unele regiuni, inclusiv Paris, din acest weekend pentru a stopa raspandirea noului coronavirus. Anunțul a fost facut, miercuri, de Gabriel Attal, purtatorul de cuvant al guvernului de la Paris. Acesta a mai precizat ca noile masuri pentru Paris ar…

- Un elev din Arad a fost agresat in tramvai de un barbat, in varsta de 34 de ani, care i-a cerut biletul de calatorie pentru a-l verifica. Barbatul l-ar fi lovit și scuipat pe elev atunci cand acesta din urma i-a cerut sa se legitimeze. Victima are 17 ani si a sunat la 112 dupa ce a fost agresata, fiind…

- Unii angajati ai Agentiei de sanatate publica din Suedia, institutia care a elaborat strategia anti-COVID-19 a țarii, beneficiaza de protectia politiei dupa cresterea numarului de amenintari primite, a anuntat joi directorul agentiei, Johan Carlson, transmit Reuters și Agerpres.„S-a ajuns…

- Berlinul a inchis granițele cu Cehia, Slovacia și regiunea austriaca Tirol și imediat au izbucnit tensiuni intre Germania și Comisia Europeana. Guvernul german a luat aceasta decizie din cauza numarului foarte marte de imbolnaviri cu COVID-19 din aceste zone. In plus, focarul din Austria este provocat…

- BUCUREȘTI, 31 ian – Sputnik. Franta isi va inchide frontierele astazi, 31 ianuarie, masura fiind valabila pentru cetațenii statelor din afara Uniunii Europene – deci inclusiv pentru Moldova și Rusia. De aceasta masura sunt exceptați cei care trebuie sa intre cu ”un motiv imperios”. ”Guvernul…