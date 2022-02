Stiri pe aceeasi tema

- Separatistii duc de mai multi ani o insurectie armata in aceasta provincie din sud-vestul Pakistanului, invecinata cu Iran si Afganistan.Luptele din ultimele zile au avut loc in timp ce premierul pakistanez Imran Khan efectua o vizita oficiala in China, tara care a realizat numeroase investitii in Balucistan.…

- Armata pakistaneza a anuntat sambata sfarsitul a patru zile de lupte impotriva unei grupari separatiste in provincia Balucistan, cu un bilant final al victimelor de 9 soldati si 20 de rebeli ucisi, transmite AFP, informeaza Agerpres. Separatistii duc de mai multi ani o insurectie armata in…

- In ziua de 01 Ianuarie 2022, la ora 15:15:23 (ora locala a Romaniei), s-a produs in AFGHANISTAN-TAJIKISTAN-PAKISTAN REGION un cutremur semnificativ cu magnitudinea mb 5.1, la adancimea de 209km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 203km NV de Mingora, 219km E de Kunduz, 229km N de…

- In ziua de 01 Ianuarie 2022, la ora 15:15:23 (ora locala a Romaniei), s-a produs in AFGHANISTAN-TAJIKISTAN-PAKISTAN REGION un cutremur semnificativ cu magnitudinea mb 5.1, la adancimea de 209km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 203km NV de Mingora, 219km E de Kunduz, 229km N de…

- Patru militari pakistanezi au fost ucisi intr-o confruntare armata cu talibani locali, in nord-vestul Pakistanului, anunta vineri armata, cel mai sangeros bilant de dupa un armistitiu incheiat la inceputul lui decembrie, relateaza AFP, citat de agerpres. Un ”schimb intens de tiruri” a avut…

- Pentagonul a anuntat luni ca niciun militar american nu va fi tras la raspundere pentru atacul cu drone din Kabul, in august, soldat cu moartea a zece civili, dintre care sapte copii, informeaza Reuters. O investigatie a inspectorului general al Fortelor Aeriene a concluzionat ca atacul din 29 august…

- Pentagonul a anuntat luni ca niciun militar american nu va fi tras la raspundere pentru atacul cu drone din Kabul, in august, soldat cu moartea a zece civili, dintre care sapte copii, informeaza Reuters. O investigatie a inspectorului general al Fortelor Aeriene a concluzionat ca atacul din…

- Conducatorii talibani de la Kabul au adresat o scrisoare deschisa Congresului american, cerand Statelor Unite sa dea un raspuns la criza umanitara si economica cu care se confrunta Afganistanul, transmite miercuri dpa. Scrisoarea, semnata de ministrul de externe Amir Khan Mutaqi, cere Washingtonului…