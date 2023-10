Stiri pe aceeasi tema

- O explozie puternica a rasunat duminica in capitala Turciei, in apropierea Parlamentului din Ankara, care urma sa deschida o noua sesiune de lucru, potrivit unei corespondente, relateaza AFP.Presa turca scrie ca schimburi de focuri au fost auzite in cartierul in care se afla Parlamentul si numeroase…

- Presa turca scrie ca schimburi de focuri au fost auzite in cartierul in care se afla Parlamentul si numeroase ministere.Numeroase vehicule de politie si ambulante au fost desfasurate in sector.”ATENTAT TERORIST”Ministrul turc de Interne Ali Yerlikaya a denuntat intr-o postare pe X un ”atentat terorist”.”Catre…

- Organizatiile nonguvernamentale (ONG) care salveaza migranti la Marea Mediterana vor trebui sa-i debarce in tarile sub pavilionul carora navigheaza navele, adica in Germania, in cazul in care nu se ajunge la un compromis mai bun asupra statutului acestor ONG-uri in cadrul Pactului Azilului si Imigratiei,…

- Vlad Pascu, tanarul implicat in accidentul mortal de la 2 Mai in care doua persoane și-au pierdut viața in timp ce acesta conducea sub influența substanțelor interzise, a fost oprit de poliție de doua ori inainte de tragicul eveniment. Cu toate acestea, de fiecare data a fost lasat sa mearga mai departe,…

- Ministrul austriac de interne, Gerhard Karner, s-a laudat intr-o conferinta de presa cu un bilant pozitiv al luptei sale impotriva imigratiei clandestine, aratand ca au fost mai putine cereri de azil in ultima perioada, dar cu toate acestea, el a spus ca "nu este un motiv de sarbatoare" si va continua…

- Ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, s-a laudat intr-o conferinta de presa cu un bilant pozitiv al luptei sale impotriva imigratiei clandestine, aratand ca au fost mai putine cereri de azil in ultima perioada, dar cu toate acestea, el a spus ca „nu este un motiv de sarbatoare” si va continua…

- Ministrul austriac de interne, Gerhard Karner, a confirmat poziția Austriei impotriva intrarii Bulgariei și Romaniei in Schengen. Karner a anunțat ca in prima jumatate a acestui an, 5.900 de straini au fost scoși de buna voie și forțat din țara - cu 20% mai mult decat in aceeași perioada a anului trecut,…

- Ambasadoarea Frantei la București, Laurence Auer, a declarat ca „este nevoie de Romania in Schengen”, in situatia actuala. Diplomatul francez, care iși incheie misiunea la Bucuresti, a acordat un interviu Agentiei Nationale de Presa AGERPRES. „Noi, francezii, dupa ce am incercat din greu, in timpul…