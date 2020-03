Atac rasist, din cauza coronavirusului. Un student a fost desfigurat în centrul Londrei FOTO Jonathan Mok, in varsta de 23 de ani, a povestit ca a fost atacat in seara de 24 februarie de un barbat care i-a dat un pumn in fața și care a rostit cuvantul „coronavirus". Agresorul se afla impreuna cu alți 3-4 barbați și o femeie, iar unul dintre insotitori i-a strigat: „Nu vreau coronavirusul tau la mine in țara" șila randul sau, l-a lovit. Mok, care locuiește și studiaza in Londra de 2 ani, a postat pe Facebook fotografii cu ranile pe care le-a suferit, cu mesajul: „Rasismul nu e prostie, rasismul e ura. Rasiștii gasesc intotdeauna scuze sa-și exprime ura, iar in contextul coronavirusului,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Londra, 13 feb /Agerpres/ - Atacantul nigerian Odion Ighalo, transferat de clubul englez de fotbal Manchester United in cursul perioadei de mercato de iarna din China, se antreneaza separat de la sosirea sa din cauza temerilor legate de epidemia de coronavirus din aceasta tara, a anuntat, joi, presa…

- Un haos general s a produs joi in Croydon, sudul Londrei, din cauza unei masini cu numere de inmatriculare romanesti, scrie digi24.ro. Politia a evacuat toata zona si a declansat o operatiune antiterorista in toata regula, fiind adus si un robot pentru detonari controlate.Totul a pornit in cursul diminetii,…

- Luni, 3 februarie, ora 18.05, pe strada Nicolae Grigorescu din Sighetu Marmatiei a avut loc un accident de circulatie soldat cu ranirea usoara a doua persoane. Din primele cercetari efectuate de politisti, s-a stabilit ca o tanara din municipiu, in varsta de 33 de ani, a efectuat manevra de intoarcere…

- Tanarul a fost condamnat pentru propaganda terorista in anul 2018, dupa ce a postat pe retelele de socializare imagini ale activitatilor gruparii teroriste Stat Islamic si a facut apologie acestie organizatii. Acesta avea 17 ani in momentul comiterii ultimei infractiuni. Agresorul…

- Unele dintre companiile de tehnologie incep sa interzica deplasarile propriilor angajati in China, de teama coronavirusului, potrivit news.ro.Facebook si Razer sunt primele companii de tehnologie care anunta ca au impus restrictii angajatilor care vor sa calatoreasca in China sau au facut-o…

- Doi polițiști locali au fost atacați in centrul orașului Timișoara. Agresorii au fost reținuți, transmite Mediafax.Unul dintre incidente a avut loc vineri seara, dupa ce polițiștii au fost anunțați ca un barbat in varsta de 40 de ani a fost injurat și scuipta de un alt barbat, in centrul orașului. Luat…

- Anunțul a fost facut pe Facebook de catre școala de dans unde activa artistul. Nu au fost specificate și alte detalii legat de cauza morții lui Jack Burns. Polițiștii nu ancheteaza decesul tanarului ca fiind unul suspect. Școala de dans unde Jack Burns activa a anunțat tragicul eveniment…