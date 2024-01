Stiri pe aceeasi tema

- Un imam din Newark, localitate aflata in apropiere de New York, a fost grav ranit de focuri de arma miercuri dimineata si a fost spitalizat in stare grava, a anuntat politia din acest oras din statul New Jersey, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Un adolescent american in varsta de 17 ani a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata pentru ca a ucis patru elevi de la liceul sau in 2021 cu o arma pe care i-o dadusera parintii sai in statul vecin Michigan, transmite France Presse.

- Patru membri ai aceleiasi familii au fost injunghiati mortal in noaptea de sambata spre duminica la New York de o ruda, care a ranit apoi doi politisti sositi la fata locului, inainte de a fi impuscat mortal, au anuntat duminica autoritatile americane, relateaza AFP, citat de Agerpres.roPentru moment…

- Un cetațean german a murit și alte doua persoane au fost ranite dupa ce un barbat a atacat turiști in centrul Parisului, in apropiere de Turnul Eiffel, a declarat sambata (2 decembrie) ministrul de interne Gerald Darmanin, adaugand ca poliția l-a arestat rapid pe barbatul de 26 de ani, cetațean francez,…

- Maryanne Trump Barry, sora mai mare a fostului presedinte Donald Trump si fost judecator federal, a murit la varsta de 86 de ani, la locuinta sa din Manhattan, unde a fost gasita fara suflate luni dimineata devreme, in jurul orei locale 4.00, relateaza, pe surse, ABC News. Echipajele de urgenta au raspuns…

- Un prezentator de radio din Filipine a fost impuscat mortal in studioul sau de acasa, in timpul unei transmisiuni live pe facebook. La crima au asistat toti cei care urmareau emisiunea. Un barbat inarmat a intrat in studioul de radio al lui Juan Jumalon, un prezentator de stiri cunoscut si sub numele…

